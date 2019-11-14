شاهد.. الاستعدادات لتنظيم معرض الرياض للسيارات بالجنادرية

أظهر مقطع فيديو جانباً من الاستعدادات بالجنادرية لإقامة معرض الرياض للسيارات الحديثة والهجينة والكلاسيكية والنادرة بالرياض.
وبدا في الفيديو الذي نشره رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على حسابه بموقع “تويتر” تجهيز مضمار للقيادة ومدرجات الجمهور، إلى جانب مواقع عرض السيارات المختلفة والتي تصل قيمتها إلى مليار دولار.
وكانت هيئة الترفيه أعلنت تنظيم المعرض، مبينة أنه يُعد الأول من نوعه بالمملكة، ويتيح فرصة سانحة للمهتمين بالسيارات لحضور فعاليات القيادة والمزادات، ومقابلة المشاهير، والتقاط الصور مع سيارات فريدة من نوعها هي الأغلى في العالم.
الاستعدادات في الجنادرية لمعرض السيارات 🔥❤️🙏🏼 pic.twitter.com/3laRoEfw3y
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 14, 2019
#تخيل تدخل مكان فيه كل السيارات اللي تخطر ببالك 🏁
قررريب بتشوفون كل اللي تحلمون فيه بـ #معرض_الرياض_للسيارات 🤩🔥#موسم_الرياض pic.twitter.com/M438a9SNjZ
— عيشها وتخيّل | Enjoy Saudi (@Enjoy_Saudi) November 6, 2019
وفق “أخبار 24”.