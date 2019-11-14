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أخبار محلية > شاهد.. الاستعدادات لتنظيم معرض الرياض للسيارات بالجنادرية
14/11/2019   9:49 ص

شاهد.. الاستعدادات لتنظيم معرض الرياض للسيارات بالجنادرية

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أظهر مقطع فيديو جانباً من الاستعدادات بالجنادرية لإقامة معرض الرياض للسيارات الحديثة والهجينة والكلاسيكية والنادرة بالرياض.

وبدا في الفيديو الذي نشره رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على حسابه بموقع “تويتر” تجهيز مضمار للقيادة ومدرجات الجمهور، إلى جانب مواقع عرض السيارات المختلفة والتي تصل قيمتها إلى مليار دولار.

وكانت هيئة الترفيه أعلنت تنظيم المعرض، مبينة أنه يُعد الأول من نوعه بالمملكة، ويتيح فرصة سانحة للمهتمين بالسيارات لحضور فعاليات القيادة والمزادات، ومقابلة المشاهير، والتقاط الصور مع سيارات فريدة من نوعها هي الأغلى في العالم.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. الاستعدادات لتنظيم معرض الرياض للسيارات بالجنادرية

أخبار محلية
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