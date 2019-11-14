نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > النيابة العامة تُنصف مُطلقة يمنية وتلغي بلاغ “هروب” عنها بعد ثبوت تعـنيف والدها لها
14/11/2019   9:48 ص

النيابة العامة تُنصف مُطلقة يمنية وتلغي بلاغ “هروب” عنها بعد ثبوت تعـنيف والدها لها

+ = -
1353

وجهت النيابة العامة الجهات المختصة برفع إيقاف الخدمات عن مطلقة من الجنسية اليمنية؛ عقب ثبوت عدم صحة ادعاءات والدها بشأن هـروبها.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن السيدة التي تبلغ من العمر 28 عاماً أبلغ عنها والدها هـروبها للجهات المختصة، الأمر الذي تسبب في إصدار قرار بإيقاف خدماتها لتحرم من نفقتها الشهرية لـ3 أشهر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، عدم صحة تلك الادعاءات وقيام والد السيدة بتعـنيفها، كما أخذ طليقها أبناءها منها بالقوة رغم وجود حكم قضائي يقضي بحضانتها.

وجاء توجيه النيابة العامة برفع قرار إيقاف خدماتها؛ لعدم ارتكابها أي فعل محـظور أو جـنائي، كما وجهت بالعمل على استعادة أبنائها لوجود حكم قضائي يقضي لها بالحضانة.

النيابة العامة تُنصف مُطلقة يمنية وتلغي بلاغ “هروب” عنها بعد ثبوت تعـنيف والدها لها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885073516.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.