النيابة العامة تُنصف مُطلقة يمنية وتلغي بلاغ “هروب” عنها بعد ثبوت تعـنيف والدها لها

وجهت النيابة العامة الجهات المختصة برفع إيقاف الخدمات عن مطلقة من الجنسية اليمنية؛ عقب ثبوت عدم صحة ادعاءات والدها بشأن هـروبها.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن السيدة التي تبلغ من العمر 28 عاماً أبلغ عنها والدها هـروبها للجهات المختصة، الأمر الذي تسبب في إصدار قرار بإيقاف خدماتها لتحرم من نفقتها الشهرية لـ3 أشهر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، عدم صحة تلك الادعاءات وقيام والد السيدة بتعـنيفها، كما أخذ طليقها أبناءها منها بالقوة رغم وجود حكم قضائي يقضي بحضانتها.
وجاء توجيه النيابة العامة برفع قرار إيقاف خدماتها؛ لعدم ارتكابها أي فعل محـظور أو جـنائي، كما وجهت بالعمل على استعادة أبنائها لوجود حكم قضائي يقضي لها بالحضانة.