استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس الأربعاء، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة، سيرجي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل الأمير فيصل في مكتبه أمس سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليز، والوفد المرافق له.
وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر ووفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.