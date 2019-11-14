“المرور”: قيمة مخالفات الزائرين تسدد قبل مغادرتهم المملكة

دعت الإدارة العامة للمرور زائري المملكة إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية حتى لا يتعرضوا لتوقيع مخالفات عليهم.
وأوضحت إدارة المرور في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”، أنه يتم رصد المخالفات المرورية آلياً ، مؤكدة على أن قيمة المخالفات الخاصة بالزائرين يجب أن تسدد قبل مغادرة أراضي المملكة.وفق “أخبار 24”.
أخي الزائر ،
من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين نأمل الالتزام بالأنظمة المرورية ونحيطكم بأن المخالفات المرورية يتم رصدها آلياً ويتوجب سداد قيمة المخالفات قبل مغادرة أراضي المملكة عبر الرابط https://t.co/2hdXV3jGIq#المرور_السعودي pic.twitter.com/xJ3xg0O7wp
— #المرور_السعودي (@eMoroor) November 13, 2019