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أخبار محلية > “المرور”: قيمة مخالفات الزائرين تسدد قبل مغادرتهم المملكة
14/11/2019   9:43 ص

“المرور”: قيمة مخالفات الزائرين تسدد قبل مغادرتهم المملكة

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دعت الإدارة العامة للمرور زائري المملكة إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية حتى لا يتعرضوا لتوقيع مخالفات عليهم.

وأوضحت إدارة المرور في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”، أنه يتم رصد المخالفات المرورية آلياً ، مؤكدة على أن قيمة المخالفات الخاصة بالزائرين يجب أن تسدد قبل مغادرة أراضي المملكة.وفق “أخبار 24”.

“المرور”: قيمة مخالفات الزائرين تسدد قبل مغادرتهم المملكة

أخبار محلية
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