نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الأحوال المدنية”: يحق للمواطن الاطلاع على صورته في الهوية الوطنية قبل اعتمادها.. والزينة مسموحة للنساء
13/11/2019   6:46 م

“الأحوال المدنية”: يحق للمواطن الاطلاع على صورته في الهوية الوطنية قبل اعتمادها.. والزينة مسموحة للنساء

+ = -
638

كشف المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر عن عددٍ من الإجراءات التي تسمح بها وزارة الداخلية عند استخراج بطاقة الهوية الوطنية.

وأوضح الجاسر، أنه يحق للمواطن مشاهدة صورته في بطاقة الهوية التي التقطها الموظف قبل اعتمادها، ويُسمح كذلك للنساء بوضع الزينة الخفيفة لكن دون السماح بوضع العدسات اللاصقة أو “المكياج” ومستحضرات التجميل التي تغير ملامح الوجه.

وبين الجاسر وفقاً لـ”الوطن”، أن تلك الإجراءات تأتي استجابة لرغبة المواطنين الذين يريدون ظهور صورهم في بطاقة الهوية بطريقة لائقة ومناسبة، كاشفاً أن الوزارة تسمح بتغيير صورة الشخص في الهوية الوطنية قبل انتهائها، في حالة استصدار “بدل فاقد”.

“الأحوال المدنية”: يحق للمواطن الاطلاع على صورته في الهوية الوطنية قبل اعتمادها.. والزينة مسموحة للنساء

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885073466.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.