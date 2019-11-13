“الأحوال المدنية”: يحق للمواطن الاطلاع على صورته في الهوية الوطنية قبل اعتمادها.. والزينة مسموحة للنساء

كشف المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر عن عددٍ من الإجراءات التي تسمح بها وزارة الداخلية عند استخراج بطاقة الهوية الوطنية.
وأوضح الجاسر، أنه يحق للمواطن مشاهدة صورته في بطاقة الهوية التي التقطها الموظف قبل اعتمادها، ويُسمح كذلك للنساء بوضع الزينة الخفيفة لكن دون السماح بوضع العدسات اللاصقة أو “المكياج” ومستحضرات التجميل التي تغير ملامح الوجه.
وبين الجاسر وفقاً لـ”الوطن”، أن تلك الإجراءات تأتي استجابة لرغبة المواطنين الذين يريدون ظهور صورهم في بطاقة الهوية بطريقة لائقة ومناسبة، كاشفاً أن الوزارة تسمح بتغيير صورة الشخص في الهوية الوطنية قبل انتهائها، في حالة استصدار “بدل فاقد”.