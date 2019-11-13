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أخبار محلية > “الشورى” يطالب “الترفيه” بمراعاة هوية المملكة في الفعاليات وملاءمة الرسوم للجمهور المستهدف
13/11/2019   6:42 م

“الشورى” يطالب “الترفيه” بمراعاة هوية المملكة في الفعاليات وملاءمة الرسوم للجمهور المستهدف

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طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للترفيه بتطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات الترفيهية بما يراعي إبراز هوية المملكة وفق الأنظمة واللوائح.

ودعا المجلس الهيئة لدعم الأنشطة الترفيهية ذات الطابع المحلي لكل منطقة، وإشراك الأهالي في تصميم البرامج والفعاليات المستدامة، ومراعاة احتياج كل شريحة ومنطقة، وملاءمة الرسوم للجمهور المستهدف.

وأكد ضرورة دراسة الفرص الاستثمارية والوظائف التي يتيحها قطاع الترفيه، والتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مدن للألعاب الترفيهية في المناطق التي ليس بها هذا النوع من المدن.وفق “أخبار 24”.

وشدد المجلس على ضرورة أن تلتزم الهيئة في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى.

“الشورى” يطالب “الترفيه” بمراعاة هوية المملكة في الفعاليات وملاءمة الرسوم للجمهور المستهدف

أخبار محلية
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