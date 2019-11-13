نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أردني يدحض شائعة مقطع الرقص مع فتاة بالعلا.. ويؤكد أنه صاحب المقطع والتصوير في الأردن
13/11/2019   6:40 م

أردني يدحض شائعة مقطع الرقص مع فتاة بالعلا.. ويؤكد أنه صاحب المقطع والتصوير في الأردن

+ = -
872

أفاد أردني يدعى بدر الزوايدة أنه هو الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يرقص مع فتاة، وأن ما جرى تداوله بأن الشاب الذي ظهر في المقطع المشار إليه سعودي ليس صحيحاً.

وأوضح الشاب في تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر” أن التصوير لم يكن داخل السعودية كما زعم البعض، إنما في الأردن.

وكان مقطع الفيديو الذي يظهر الزوايدة وهو يرقص مع فتاة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم كثيرون أن الشاب سعودي، وأن موقع التصوير محافظة العلا السياحية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، قبل أن ينفي الشاب ذلك. وفق “أخبار 24”.

أردني يدحض شائعة مقطع الرقص مع فتاة بالعلا.. ويؤكد أنه صاحب المقطع والتصوير في الأردن

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885073455.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.