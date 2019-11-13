أردني يدحض شائعة مقطع الرقص مع فتاة بالعلا.. ويؤكد أنه صاحب المقطع والتصوير في الأردن

أفاد أردني يدعى بدر الزوايدة أنه هو الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يرقص مع فتاة، وأن ما جرى تداوله بأن الشاب الذي ظهر في المقطع المشار إليه سعودي ليس صحيحاً.
وأوضح الشاب في تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر” أن التصوير لم يكن داخل السعودية كما زعم البعض، إنما في الأردن.
وكان مقطع الفيديو الذي يظهر الزوايدة وهو يرقص مع فتاة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم كثيرون أن الشاب سعودي، وأن موقع التصوير محافظة العلا السياحية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، قبل أن ينفي الشاب ذلك. وفق “أخبار 24”.