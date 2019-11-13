توفي طفل رضيع على متن طائرة للخطوط السعودية كانت متجهة أمس الثلاثاء من جدة إلى واشنطن، ما اضطرها للهبوط اضطرارياً بمطار سانت جون بكندا.
وذكرت السلطات بمقاطعة “نيوفاوندلاند” في كندا أن وفاة الرضيع، الذي يبلغ من العمر نحو عامين، كانت مفاجأة، مبينة أنه عقب هبوط الطائرة تم نقل الطفل على وجه السرعة إلى أحد أقسام الطوارئ غير أن الأطباء أعلنوا وفاته.
وأوضحت السلطات أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقاتها حول وفاة الطفل بالاستعانة بالطب الشرعي، لافتة إلى أنه حتى الآن لا تبدو أن هناك شبهة جنائية في الوفاة.
وأوضحت أن طائرة الخطوط السعودية وهي من طراز بوينغ 777 غادرت المطار بعد اكتمال الإجراءات الأمنية والنظامية المتبعة في هذه الحالات.
وفق “أخبار 24”.