احتفى مركز التدريب البحري بالأسطول الغربي، بمقره في جدة اليوم الأربعاء، بتخريج الدفعة الـ 214، من دورة الفرد الأساسي، البالغ عددهم 770 طالباً.
وكان ذلك بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن فالح بن عبدالرحمن الفالح، وقائد مركز التدريب البحري العميد البحري الركن سعد بن أحمد الجودي، وأركانات المركز.
وألقى العميد البحري الركن الجودي، كلمةً رحب فيها بقائد القوات البحرية والوفد المرافق، وأولياء أمور الخريجين، مشيراً إلى أن الطلاب تلقوا خلال وجودهم في المركز التدريب والتأهيل العسكري الذي يؤهلهم للانضمام إلى زملائهم الذين سبقوهم إلى ميادين الشرف والكرامة في القواعد البحرية، ليكونوا عوناً لهم على أداء الواجب المناط بهم.
#فيديو_الدفاع
قائد #القوات_البحرية_الملكية_السعودية يرعى حفل تخريج الدفعة ( 214 ) بمركز التدريب البحري بجدة. pic.twitter.com/cpDcj0ZnNQ
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) November 13, 2019
وفق “أخبار 24”.