“وزير المالية”: إيرادات ضريبة القيمة المضافة 47 مليار ريال .. ونسبة الالتزام بالضريبة 90%

أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن الإيرادات المحققة من ضريبة القيمة المضافة في أول عام من التطبيق بلغت 47 مليار ريال، ونسبة الالتزام بالضريبة بلغت 90%، حيثُ تجاوزت جميع التقديرات التي وضعت من هيئة الزكاة، إذ أشارت التقديرات إلى 60 أو 70%.
وأكد الجدعان أن الإيرادات المحققة شكلت ارتفاعا كبيرا عما كان مقدرا لها في ميزانية السنة المالية، مشيراً إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم في زمن قياسي، وأحدث تحولات جوهرية في إدارة الضرائب. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المملكة بدأت اعتبارا من 1 يناير 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5%.