“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيراً بمواطن هرّب حبوب “الإمفيتامين” المحظورة بتبوك

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء حكم القتل تعزيراً بمواطن هرب حبوب “الإمفيتامين” المحظورة في منطقة تبوك.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنه تم القبض على المواطن هايل بن سعيد بن عفنان الأرينبي الحويطي، عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب “الإمفيتامين” المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له.
وأضافت أن المحكمة أصدرت بحق المواطن حكماً بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم الأربعاء في منطقة تبوك.وفق “أخبار 24”.