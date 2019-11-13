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أخبار محلية > وزير الطاقة: سنستخرج النفط حتى آخر جزيء من الكربون
13/11/2019   2:57 م

وزير الطاقة: سنستخرج النفط حتى آخر جزيء من الكربون

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة ستمضي في استخراج النفط حتى آخر جزيء من الكربون.

وأضاف خلال حديثه في منتدى مسك العالمي أمس الثلاثاء: ” نعمل على مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، حيث نرى أن الكربون ذو قيمة وسنسعى للاستفادة منه والتأكد من أن هذا المسعى يشكل جزءا من حل مشكلة المناخ”.

وأوضح أنه يجري حالياً العمل على إعداد برنامج جديد سيتم الكشف عنه لاحقاً، يهدف لتوليد طلب جديد على النفط في ظل التحديات التي تواجه صناعة النفط مثل السيارات الكهربائية وقضايا البيئة. وفق “أخبار 24”.

وشدد الوزير على أهمية استقطاب المواطنين من الشباب والاستفادة من أفكارهم وطاقاتهم في كافة المجالات، مع ضرورة الحرص على تبادل الأفكار معهم، مشيراً إلى أنه في حال شعورهم بملكيتهم لأفكارهم فإنهم سيحققون نجاحاً وتقدماً في المجتمعات مستقبلاً.

وزير الطاقة: سنستخرج النفط حتى آخر جزيء من الكربون

أخبار محلية
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