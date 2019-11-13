باشرت الفرق الميدانية للدفاع المدني بحائل عدداً من البلاغات، التي أفادت باحتجاز مركبات وجرف عددٍ منها جراء السيول والأمطار التي ضربت المنطقة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أن الفرق الميدانية باشرت عدداً من البلاغات لحالات احتجاز لمركبات في بطون الأودية وتعاملت معها دون إصابة أحد بأذى، كما أنه لم يرد أي بلاغات عن مفقودين ولم تسجل حالات وفاة جراء الأمطار.
وأشار الحربي إلى جريان وادي الرمة قرب مركز العجاجة منبهاً لضرورة أخذ الحيطة والحذر، داعيا الجميع لاتباع تعليمات السلامة، مضيفاً أن الفرص لا زالت قائمة لهطول الأمطار حتى يوم الجمعة القادم.
وف “أخبار 24”.