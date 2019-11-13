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أخبار محلية > مصادر: لا صحة لأنباء استئناف رحلات قطار الحرمين اليوم .. والتجهيزات الفنية متواصلة
13/11/2019   2:56 م

مصادر: لا صحة لأنباء استئناف رحلات قطار الحرمين اليوم .. والتجهيزات الفنية متواصلة

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أكدت مصادر أن الأنباء التي يتم تداولها حول استئناف رحلات قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بداية من اليوم (الأربعاء) غير صحيحة.

وأوضحت المصادر أن العمل متواصل لاستكمال بعض التجهيزات الفنية في محطة القطار الجديدة بمطار الملك عبد العزيز الدولي، كما أن أعمال التجارب مع المسار الجديد لا تزال جارية.

وأفادت المصادر وفقا لـ”المدينة”، أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” ستعلن موعد استئناف الرحلات بعد التأكد من جاهزية المسار والمحطة البديلة بالمطار.

وكانت محطة السليمانية قد تعرضت لحريق مطلع الشهر الماضي، وأدى إلى توقف الرحلات حتى يتم الانتهاء من المسار البديل الذي يقع في الجهة الشرقية من المحطة.

مصادر: لا صحة لأنباء استئناف رحلات قطار الحرمين اليوم .. والتجهيزات الفنية متواصلة

أخبار محلية
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