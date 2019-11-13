شهود عيان يروون تفاصيل مثيرة في واقعة طـعن الفرقة المسرحية بحديقة الملز

روى شهود عيان ممن كانوا متواجدين بحديقة الملك عبدالله في حي الملز وسط الرياض، لحظة قيام مقيم بطـعن أفراد فرقة مسرحية كانوا يقدمون عرضاً ضمن فعاليات “موسم الرياض”، تفاصيل مثيرة حول الحـادثة التي وقعت أول أمس (الإثنين).
وقال شهود العيان وفقاً لـ “عكاظ”، إن المعـتدي كان يحمل حقيبة صغيرة ألقاها نحو المسرح عند صعوده قبل أن يستل سكـينه ويوجه الطعـنات إلى أعضاء الفرقة، كما كان يحمل عبـوتين معـبأتين بمادة مجهولة وأداة حـادة أخرى.
وأضافوا أن المعتـدي حاول اللحاق بسيدة من أعضاء الفرقة لكن أحد العاملين تدخل وأسقطه ونجح في تعطيله وإنقـاذ باقي أعضاء الفرقة وتسهيل ابتعادهم عن منطقة الخـطر، وحاول المعتـدي الهـرب لكن تمكن رجال الأمن من الإمساك به.
في السياق ذاته، أكدت مصادر أن الأجهزة الأمنية تواصل تحقـيقاتها مع الجـاني لمعرفة دوافعه، وهل له صلة بتـنظيمات إرهـابية أو متورط مع أشخاص آخرين في الواقـعة، مبينة أن المعتـدي يملك إقامة نظامية ويعمل في مجال المقاولات كعامل معماري على كفالة مؤسسة خاصة.
يذكر أن شرطة الرياض قد أوضحت في بيان لها أن الجـاني مقيم يحمل الجنسية اليمنية وعمره (33 عاماً)، مشيرة إلى أنه قُدمت الرعاية الطبية للمصـابين الذين تعـرضوا لجـروح سطحية وحالتهم مستقرة.