نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الشؤون البلدية” توضح عقوبة عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة
13/11/2019   8:20 ص

“الشؤون البلدية” توضح عقوبة عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة

+ = -
1041

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من قِبل مالكيها، يعرّض مالكي هذه الحيوانات للعقوبة.

وأوضحت الوزارة أنه وفق ما ورد في لائحة الذوق العام، فإن عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة يعرّض مالكها لغرامة قيمتها 100 ريال في المرة الأولى، و200 ريال في حال تكرار المخالفة. وفق “أخبار 24”.

“الشؤون البلدية” توضح عقوبة عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885073395.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.