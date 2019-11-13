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أخبار محلية > تمهيداً لعمل السيدات.. بدء علميات إنشاء وإضافات بمراكز أمن الطرق في 4 مناطق
13/11/2019   8:20 ص

تمهيداً لعمل السيدات.. بدء علميات إنشاء وإضافات بمراكز أمن الطرق في 4 مناطق

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شرعت مديرية الأمن العام والقوة الخاصة لأمن الطرق في تأمين تجهيزات وسائل السلامة المرورية للقوات الخاصة للعناصر النسائية، والبدء بعمليات إنشاء وإضافات على مراكز الضبط الأمني، تمهيداً للدفع بسيدات أمن الطرق في مناطق الرياض والقصيم ونجران وتبوك.

وقامت المديرية وفقاً لـ “الوطن”، بتأمين الأثاث والمستلزمات المكتبية للعنصر النسائي لأمن الطرق، وشرعت في تهيئة مقرات مناسبة لعمل العنصر النسائي بالإدارات التابعة للأمن العام بمختلف المناطق، بعدما تم تدريب وتأهيل العناصر النسائية للعمل في قطاعات الأمن العام.

وتتضمن وسائل السلامة المرورية معدات الوقاية الشخصية، وهي المعدات أو الوسائل المستخدمة للسلامة المهنية، وتشمل الملابس والخوذ والنظارات الواقية أو معدات أخرى مصممة لحماية جسد مرتاديها من الإصـابات أو العدوى أو الجروح وغيرها.

أما وسائل السلامة التي تخص المركبات، فهي إشارات الإنذار الصوتية والضوئية، وحزام الأمان، ومساند الرأس، والوسادة الهوائية، والإطارات الاحتياطية، وأدوات الفك والتركيب، وحقيبة الإسعافات الأولية، بالإضافة لأنظمة إغلاق الأبواب في حالة الانقلاب، والفرش المقاوم للحريق وغيرها.

تمهيداً لعمل السيدات.. بدء علميات إنشاء وإضافات بمراكز أمن الطرق في 4 مناطق

أخبار محلية
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