شهدت مدارس التربية النموذجية بالرياض تدشين معرض الطوابع الأول بالتعاون مع جمعية هواة جمع الطوابع؛ حيث يعرض عدداً من الطوابع القديمة والتاريخية في عدد من دول العالم.
وكشف المعرض وفقاً لـ “سبق”، صورة لأول طابع بريدي سعودي طبع بأمر من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، عام 1926، وكان ذلك قبل توحيد المملكة العربية السعودية.
#يحدث_الان 🎯
افتتاح معرض الطوابع الأول
في #مدارس التربية النموذجية بالتعاون #جمعية هواة جمع الطوابع بحضور
بناتنا وأبنائنا الطلاب وأولياء أمور أبنائنا 🙏🏻
والقيادات الإدارية والتربوية. pic.twitter.com/E75qQ5rKXF
— مدارس التربية النموذجية (@trbyh) November 12, 2019