شهدت مدارس التربية النموذجية بالرياض تدشين معرض الطوابع الأول بالتعاون مع جمعية هواة جمع الطوابع؛ حيث يعرض عدداً من الطوابع القديمة والتاريخية في عدد من دول العالم.

وكشف المعرض وفقاً لـ “سبق”، صورة لأول طابع بريدي سعودي طبع بأمر من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، عام 1926، وكان ذلك قبل توحيد المملكة العربية السعودية.

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