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أخبار محلية > شاهد.. تركي آل الشيخ يكرّم الأمير بدر بن عبدالمحسن ويهديه تمثالاً من الذهب الخالص
13/11/2019   8:19 ص

شاهد.. تركي آل الشيخ يكرّم الأمير بدر بن عبدالمحسن ويهديه تمثالاً من الذهب الخالص

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كرّم رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، خلال الأمسية التي أقيمت له أمس (الثلاثاء) بمسرح جامعة الأميرة نورة، ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وأهدى تركي آل الشيخ الأمير عبدالمحسن تمثالاً له من الذهب الخالص، وأعلن تغيير اسم مسرح جامعة الأميرة نورة إلى مسرح البدر، مؤكداً أن الهيئة هي التي تتشرف بتكريم الأمير الشاعر.

من جانبه، عبّر الأمير بدر عن سعادته بتكريم رئيس الهيئة وقدم له الشكر على هذه اللفتة الكريمة، كما أعرب عن سعادته بالهدية الثمينة، مبيناً أن هذا أول تمثال يصنع له. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. تركي آل الشيخ يكرّم الأمير بدر بن عبدالمحسن ويهديه تمثالاً من الذهب الخالص

أخبار محلية
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