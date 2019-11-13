شاهد.. تركي آل الشيخ يكرّم الأمير بدر بن عبدالمحسن ويهديه تمثالاً من الذهب الخالص

كرّم رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، خلال الأمسية التي أقيمت له أمس (الثلاثاء) بمسرح جامعة الأميرة نورة، ضمن فعاليات “موسم الرياض”.
وأهدى تركي آل الشيخ الأمير عبدالمحسن تمثالاً له من الذهب الخالص، وأعلن تغيير اسم مسرح جامعة الأميرة نورة إلى مسرح البدر، مؤكداً أن الهيئة هي التي تتشرف بتكريم الأمير الشاعر.
من جانبه، عبّر الأمير بدر عن سعادته بتكريم رئيس الهيئة وقدم له الشكر على هذه اللفتة الكريمة، كما أعرب عن سعادته بالهدية الثمينة، مبيناً أن هذا أول تمثال يصنع له. وفق “أخبار 24”.
معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ @Turki_alalshikh يكرم الأمير الشاعر @albadr في #ليلة_بدر_بن_عبدالمحسن بـ #موسم_الرياض ، ويطلق على مسرح جامعة الأميرة نورة “مسرح البدر” 😍❤🔥
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) November 12, 2019