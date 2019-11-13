وثّقت كاميرا مراقبة في إحدى المدارس في الكويت، لحظة اعتداء أحد أولياء الأمور بمساعدة أبنائه على معلم، وذلك بعد إصرار المعلم على تسجيل اسم الطالب في كشوفات الطلاب المتأخرين عن طابور الصباح.
وأظهر الفيديو حديثاً جانبياً بين المعلم وولي أمر الطالب وأبنائه ولم يطل الحديث حتى تطورت الأمور وحدث التضارب بينهم، وتدخل عدد من المعلمين المتواجدين لفك الاشتباك.
وأوضحت مصادر وفقاً لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن والد الطالب أحضر ابنه متأخراً عن الطابور الصباحي؛ حيث إن المعلم لم يمنع الطالب من الدخول ولكن قام بتسجيل الطالب بكشوفات الطلاب المتأخرين، ما أدى إلى الاعتداء عليه بالضرب.
فيما استنكر رئيس جمعية المعلمين الكويتية حـادثة الاعتداء على المعلم، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً للاطمئنان عليه بعد تعرّضه لبعض الكدمات في الجسم.
وفق “أخبار 24”.