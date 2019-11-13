مصدر: النيابة العامة قدمت 700 دليلٍ ضد 18 شخصاً ارتكبوا جرائم فساد ورشوة واستغلال نفوذ

كشفت مصدر مسؤول أن النيابة العامة جمعت الأدلة والقرائن على ضلوع 18 متهماً في قضايا فساد وغسل أموال عن طريق التعاملات المشبوهة عبر حسابات أسرهم.
وقدّمت النيابة العامة 700 دليلٍ وقرينةٍ بناءً على إقرارات المتهمين، وما توفر لديها من المستندات والأجهزة المضبوطة خلال التحقيقات.
وتضمّنت الاتهامات: استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة والإخلال بنزاهة الوظيفة والاشتغال بالتجارة، وشراء العقارات والسيارات الفارهة وتحويل أموال خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
وطالبت النيابة العامة، بحسب المصدر، بإيقاع أشد العقوبات على المتهمين ومصادرة الأموال محل الجريمة، وذلك وفقاً لنظامي مكافحة الرشوة والتزوير ونظام الجرائم المعلوماتية ونظام غسل الأموال.