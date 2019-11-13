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اخبار رياضية > فيديو للطفل صاحب الصوت الشجي في مباراة الهلال وأوراوا يلفت الانتباه
13/11/2019   8:14 ص

فيديو للطفل صاحب الصوت الشجي في مباراة الهلال وأوراوا يلفت الانتباه

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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الثلاثاء)، مقطع فيديو جديداً للطفل الذي أمّ المصلين في مباراة الهلال وأوراوا على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأظهر الفيديو، الطفل علي عبدالسلام اليوسف (14 عاماً) وهو يقرأ آيات من سورة غافر بصوت شجي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو لتلاوة خاشعة لإمام المصلى المتنقل، التابع لمكتب الدعوة بالنظيم والجنادرية، نالت إعجاب واستحسان الكثيرين. وفق “أخبار 24”.

 

فيديو للطفل صاحب الصوت الشجي في مباراة الهلال وأوراوا يلفت الانتباه

اخبار رياضية
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