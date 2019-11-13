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اخبار رياضية > رسمياً.. الأخضر يشارك في بطولة “خليجي 24” في قطر
13/11/2019   8:14 ص

رسمياً.. الأخضر يشارك في بطولة “خليجي 24” في قطر

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الموافقة على المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، والتي ستقام في قطر نهاية الشهر الجاري.

وأوضح الاتحاد السعودي في بيان له أنه تلقى خطاباً من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، يتضمن تجديد الدعوة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي 24، ليقرر الموافقة على المشاركة.

يذكر أن الاتحادين الإماراتي والبحريني أعلنا أيضاً موافقتهما على المشاركة في البطولة، ومن المتوقع أن تتم إعادة قرعة البطولة بعد انضمام المنتخبات الثلاثة للمشاركة. وفق “أخبار 24”.

رسمياً.. الأخضر يشارك في بطولة “خليجي 24” في قطر

اخبار رياضية
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