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أخبار محلية > بالفيديو.. “أرامكو” توضح الخطوات المعتمدة للاكتتاب في أسهمها
12/11/2019   10:01 م

بالفيديو.. “أرامكو” توضح الخطوات المعتمدة للاكتتاب في أسهمها

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أوضحت شركة “أرامكو السعودية” الخطوات المعتمدة للاكتتاب في أسهمها التي ستطرح أولياً في الفترة من 17 نوفمبر 2019 وحتى الخميس 28 نوفمبر 2019.

وتتمثل الخطوة الأولى في التأكد من وجود حساب جارٍ فعال في أحد البنوك المشاركة في الاكتتاب.

أما الخطوة الثانية فهي الاطلاع على نشرة الإصدار، ثم الانتقال للخطوة الثالثة وهي تعبئة نموذج الاكتتاب عبر زيارة فرعِ بنكٍ مشارك أو عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة (الإنترنت – الهاتف المصرفي – أجهزة الصراف الآلي).

وأفادت بأن على الراغب في الاكتتاب تحديد عدد الأسهم التي يريد الاكتتاب بها بناء على الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح الذي سيعلن عنه قبل بدء عملية الاكتتاب بعد انتهاء الشركة من بناء سجل الأوامر. وفق “أخبار 24”.

ويمكن للمكتتبين عند الاكتتاب استرداد المبلغ الفائض نقداً إلى حساباتهم أو الحصول على أسهم إضافة إذا كان سعر السهم النهائي أقل من السعر المكتتب به.

 

بالفيديو.. “أرامكو” توضح الخطوات المعتمدة للاكتتاب في أسهمها

أخبار محلية
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