نقلت قناة “الإخبارية” عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن كمية العملة المعدنية المتداولة في السوق من فئة “ريال واحد” تعادل ربع كمية الريال الورقي، مشيرةً إلى أن الأسواق ستشهد قريباً اختفاء الريال الورقي.
وأوضحت أن قيمة العملة المعدنية المتداولة حالياً يساوي 180 مليون ريال؛ إذ يبلغ معدل عمر العملة المعدنية قرابة 30 سنة، في حين يتلف الريال الورقي خلال أقل من سنة ونصف السنة من إصداره.
وأضافت القناة أن مؤسسة النقد تسعى إلى أن تبلغ كمية العملة المعدنية المتداولة في السوق نحو 700 مليون ريال.
وقال مدير فرع “ساما” في الدمام محمد النعيم إن المؤسسة تعمل على توفير أجهزة تسهل على الجمهور صرف العملة المعدنية بكميات محدودة، وذلك داخل فروعها في مختلف المناطق.
وكانت مؤسسة النقد قد قالت في إبريل الماضي إن لديها خطة لسحب الريال الورقي من السوق تدريجياً واستبدال الريال المعدني به.
وفق “أخبار 24”.