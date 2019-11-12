أعلنت وزارة الإسكان – اليوم (الثلاثاء) – عن منجزات برنامج “سكني” في تسليم الأراضي المجانية للمواطنين خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن إجمالي الأراضي المجانية بلغ نحو 20 ألفاً و907 قطع في جميع مناطق المملكة.
وأفادت بأن عدد الأراضي المسلّمة للمواطنين في منطقة الرياض بلغ 4443 قطعة، وفي مكة المكرمة 2797 قطعة، وفي المدينة المنورة 2058 قطعة، وفي منطقة حائل 1192 قطعة.
وبلغ عدد الأراضي المسلّمة في منطقة الباحة 542 قطعة، وفي منطقة الجوف 420 قطعة، وفي منطقة الحدود الشمالية 809 قطع، وفي منطقة تبوك 77 قطعة، وفي منطقة جازان 1258 قطعة، وفي منطقة عسير 1665 قطعة، وفي منطقة نجران 1301 قطعة، وفي منطقة القصيم 2140 قطعة.
وفق “أخبار 24”.