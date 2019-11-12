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أخبار محلية > بالأسماء.. “الاتصالات” تدعو المرشحين لوظائفها على لائحتي الأجور والمستخدمين للمقابلات الشخصية
12/11/2019   9:56 م

بالأسماء.. “الاتصالات” تدعو المرشحين لوظائفها على لائحتي الأجور والمستخدمين للمقابلات الشخصية

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دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، المتقدمين المرشحين لوظائفها المعلنة سابقاً على لائحتي بند الأجور والمستخدمين، لإجراء المقابلات الشخصية.

وأوضحت الوزارة أن موعد المقابلة يتحدد حسب كل مرشح، وأن مكان المقابلات الشخصية سيكون مقر الوزارة بحي النخيل مجمع الرائدة المدينة الرقمية بوابة رقم “1” تقاطع شارع الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد مع طريق التخصصي، خلال الفترة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر. وفق “أخبار 24”.

ولفتت الوزارة المتقدمين لضرورة اصطحاب الوثائق التالية عند الحضور للمقابلة: نسخة محدثة من السيرة الذاتية، وأصل الهوية الوطنية، وأصل رخصة القيادة سارية المفعول (رجال)، وصورة المؤهل العلمي “الثانوية العامة فما دون”، وأصل المؤهل للمطابقة، داعيةً إياهم للاطلاع على الأسماء ومعرفة الموعد المحدد لمقابلة كل متقدم عبر الـــرابـــط .

بالأسماء.. “الاتصالات” تدعو المرشحين لوظائفها على لائحتي الأجور والمستخدمين للمقابلات الشخصية

أخبار محلية
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