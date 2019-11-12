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أخبار محلية > البنوك السعودية: “أرامكو” متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
12/11/2019   9:55 م

البنوك السعودية: “أرامكو” متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

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أقر عدد من البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عبر وثيقة نُشرت على مواقعها الإلكترونية، أن شركة “أرامكو” متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا للقواعد المعتمدة عند الجهات المستلمة.

وأشارت البنوك إلى أن طرح أرامكو مدعوم من مجموعة متكاملة من الجهات المستلمة والأكثر تحفظاً والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الاكتتاب، منها “مصرف الراجحي” و”مصرف الإنماء” و”بنك البلاد”.

ومن المقرر أن يبدأ الاكتتاب في أسهم أرامكو في 17 نوفمبر الجاري وينتهي بالنسبة للأفراد 28 من نفس الشهر، بينما يمتد اكتتاب المؤسسات حتى 4 ديسمبر 2019. وفق “أخبار 24”.

البنوك السعودية: “أرامكو” متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

أخبار محلية
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