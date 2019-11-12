وافق مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم (الثلاثاء)، على انضمام المملكة إلى رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، كما أقرَّ تنظيم الهيئة العامة للرياضة.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس قرر الموافقة على انضمام المملكة إلى رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بصفة شريك حوار، وقيام وزارة الخارجية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأضاف أن المجلس قرر الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الخصوص.
وفق “أخبار 24”.