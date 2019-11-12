وفاة لاعب كرة مصري عن عمر 31 عاماً بعد صراع مع السرطان

تُوفي أمس (الإثنين)، لاعب نادي الزمالك المصري السابق، علاء علي، عن عمر يناهز 31 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان، إثر إصابته بورم خبيث في المخ.
وأُصيب الوسط الرياضي المصري بحالة من الصدمة بعد إعلان نبأ وفاة اللاعب الشاب، ونعاه معظم اللاعبين السابقين والحاليين.
كما نعاه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الذي قال عبر صفحته في “فيسبوك”: “رحم الله المحترم الهادئ علاء على، إنا لله وإنا إليه راجعون”. وفق “أخبار 24”.
ولد اللاعب الراحل عام 1988، وبدأ مسيرته الكروية في نادي الزمالك، ولعب لعدد من الأندية المصرية الأخرى، مثل وادي دجلة وسموحة وطلائع الجيش والمصري، وكانت آخر محطاته الموسم الماضي مع نادي بتروجيت.