لاعب الاتحاد السكندري يرفض الانتقال للدوري السعودي

شدد رزاق سيسيه، لاعب فريق الاتحاد السكندري، على رفضه الانتقال للدوري السعودي في الفترة الأخيرة، في ظل رغبته في الاستمرار مع فريقه.
ويقدم سيسيه مستويات جيدة للغاية مع “زعيم الثغر” وساهم في وصوله لدور الثمانية من النسخة الماضية للبطولة العربية “كأس زايد للأندية الأبطال”، ما جعله محط أنظار أندية عربية عدة.
وأبدى سيسيه في تصريحات تلفزيونية سعادته البالغة بوجوده في فريق الاتحاد السكندري، رافضا فكرة الرحيل في الوقت الحالي.
وقال لاعب فريق الاتحاد السكندري المعار من الزمالك: “رفضت الاستمرار في الزمالك الفترة الأخيرة، في ظل رغبتي في التعبير عن إمكانياتي”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “نيبوشا مدرب الزمالك الأسبق كان يرى أنني لا أمتلك الخبرات المناسبة من أجل اللعب بشكل أساسي”.
وأثنى سيسيه على علاقته الطيبة مع طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري في الفترة الأخيرة.
وأكمل “كنت قريبا من العودة للزمالك في شهر يناير الماضي من خلال رغبة كريستيان جروس المدير الفني السابق للأبيض”، موضحا في الوقت نفسه أن المفاوضات لم تكتمل بشأن عودته للقلعة البيضاء.