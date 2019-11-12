طبيب الأهلي: إصابة عسيري لا تدعو للقلق

أكد الجهاز الطبي لفريق الأهلي لكرة القدم أن إصابة اللاعب عبد الفتاح عسيري لاعب خط الوسط لا تدعو للقلق وسيكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في لقاء الفيصلي القادم، الذي يعقب فترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية بعد استبعاده مؤخراً من قبل الفرنسي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول من قائمة اللاعبين المختارين لمواجهة أوزبكستان ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022، وأروغواي التجريبية ضمن أيام الفيفا بعد نتائج الفحص الطبي وأشعة الرنين المغناطسي التي أجراها اللاعب.
وتعرض عسيري للإصابة خلال مواجهة الديربي أمام الاتحاد الخميس قبل الماضي وشخصت بتعرضه لتمزق في عضلة الساق من الدرجة الأولى وانخرط في برنامج علاجي مباشرة حيث يحتاج الآن لفترة علاج وتأهيل قصيرة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام قبل خضوعه للاختبارات الطبية والتأكد من سلامته لمنحه الضوء الأخضر من قبل طبيب الفريق للعودة إلى المشاركة مع بقية زملائه اللاعبين في تدريبات الكرة بصورة طبيعية.
من جهة أخرى، طالب المدرب السويسري كريستيان غروس مدرب فريق الأهلي اللاعبين من خلال الاجتماع بهم قبل انطلاقة الحصة التدريبية أمس الأثنين باستثمار فترة التوقف الحالية للمنافسات بالاستعداد الجيد وبشكل مميز وقوي للمباريات القادمة لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة على صدارة الترتيب مؤكداً للجميع ثقته الكبيرة في جميع العناصر الموجودة معه في التدريبات.
وخص كريستيان غروس خلال الاجتماع اللاعب معتز هوساوي مدافع فريق الأهلي الغائب عن المشاركة طوال الفترة الماضية بحديثه بعد توقفه عن التدريبات لفترة طويلة بسبب عارض صحي ألم به الموسم الماضي بتحفيزه للعودة، مؤكداً أن الجميع في انتظار عودته وثقته الكبيرة في استعادة مستوياته الفنية المعروفة ليكون دعامه قوية للفريق بجانب بقية زملائه اللاعبين.
وينتظر أن يضع الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري كريستيان غروس برنامجاً إعدادياً خاصاً للاعبين المتبقين معه في التدريبات والذي يقارب 15 لاعباً خلال فترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية بعد الغيابات الكبيرة نتيجة الاستدعاءات الدولية الأخيرة لمنتخبات بلادهم ضمن أيام الفيفا. وفق “الشرق الأوسط”.
بينما سيستعين مدرب الفريق غروس بعدد من الأسماء الشابة من الدرجات السنية للوقوف على مستوياتهم الفنية وتجهيزهم تحسباً للاستعانة ببعض الأسماء في المباراتين التجريبيتين التي من المتوقع أن يخوضهما الأهلي خلال فترة التوقف الحالية على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي أمام الفيحاء والوحدة بعد أن قدم الأخير طلباً لخوض لقاء تجريبي ينتظر أن يوافق عليه الجهاز الفني للأهلي.
وحدد مدرب فريق الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الإداري موعد مباراة الفيحاء التجريبية التي اتفق عليها الجانبان خلال الأيام الماضية لتقام مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي استغلال لفترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية.