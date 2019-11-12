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اخبار رياضية > «طائرة خاصة» تنقل الهلال إلى اليابان
12/11/2019   1:50 م

«طائرة خاصة» تنقل الهلال إلى اليابان

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تقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى اليابان الأحد المقبل على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة نظيره أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سيجري هناك معسكراً تدريبياً يستمر حتى موعد نهائي الحسم الذي سيقام عند 1:00 ظهراً من يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري حسب التوقيت المحلي السعودي.

وستجري المباراة المرتقبة على ملعب أوراوا في مدينة سايتاما اليابانية.

الجدير بالذكر أن الهلال كسب لقاء الذهاب بهدف وحيد وبات على الفريق المضيف أن يكسب الهلال بفارق هدفين نظيفين ليحقق اللقب فيما يدخل الهلال اللقاء بفرص متعددة ومنها الفوز والتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف بشرط أن يسجل في الإياب، فيما فوز أوراوا بهدف نظيف يمدد المباراة لأوقات إضافية وأن استمرت النتيجة يتم اللجوء لركلات الترجيح.

على صعيد آخر، قرر الجهاز الفني برئاسة الروماني رازفان لوشيسكو ضم جميع اللاعبين بمن فيهم الثلاثي الأجنبي عمر خربين وجوستافو كويلار وكارلوس إدواردو إلى جانب البعثة. وفق “الشرق الأوسط”.

من جانب آخر، شرعت إدارة نادي الهلال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات الخاصة المتكفلة بنقل مشجعي الفريق إلى اليابان لدعم ومساندة الأزرق وسيتم وضع تسهيلات تساعد من لديه الرغبة للسفر على تقديم أوراقه النظامية مكتملة قبل وقت كافٍ.

«طائرة خاصة» تنقل الهلال إلى اليابان

اخبار رياضية
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