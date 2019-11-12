أكد نجل صاحب المنزل، الذي تعرض لانهيار جزئي في الدمام أول أمس (الأحد)، أن ما حدث للمبنى هو تسريب لوحدة غاز مركزي ومن ثم توزع على كامل المبنى، ما أدى إلى وقوع انفجار بالعمارة وانهيار جزء منها وتضرر بعض المنازل المجاورة.
وقال الشاب “باسل” لقناة “الإخبارية” إن الانفجار أسفر عن إصابة سيدة من سكان المنزل ورضيعها؛ حيث إن وحدة الغاز كانت بجانبهما، وأدت قوة الانفجار لتحطم الجدار وقذفهما لمسافة بعيدة خارج المبنى، موضحاً أن السيدة تعرضت لحروق من الدرجة الأولى، وحالتها وطفلها أصبحت مستقرة.
وكانت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية باشرت الأحد الماضي حادِث انفجار مبنى بحي الفاخرية، حيث تبين وقوع ١٣ إصابة، حيث نُقل المصابون للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وفق “أخبار 24”.