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أخبار محلية > الوافد التركي حطم مقتنيات نادرة وحاول سرقة أحجار كريمة من معرض عمارة الحرمين
12/11/2019   1:48 م

الوافد التركي حطم مقتنيات نادرة وحاول سرقة أحجار كريمة من معرض عمارة الحرمين

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ذكرت مصادر أن الوافد التركي، الذي أُلقي القبض عليه أثناء محاولته سرقة معرض عمارة الحرمين الشريفين يوم الجمعة الماضي ، كان يستهدف سرقة أحجار كريمة.

وكانت الجهات الأمنية قد عمدت إلى إغلاق المعرض الكائن في حي أم الجود بمكة المكرمة، احترازياً، بعد تعرضه لمحاولة سرقة.

وبينت المصادر بحسب “عكاظ” أن الوافد التركي دخل إلى المعرض عند الساعة السابعة من صباح الجمعة عبر فتحات التكييف الخاصة بدورات المياه، كما عمد إلى تحطيم عدد من المقتنيات النادرة.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة في العاصمة المقدسة تحقق مع المقبوض عليه، والذي يبلغ من العمر 24 عاماً، للوقوف على الدوافع التي دفعته لسرقة المعرض.

الوافد التركي حطم مقتنيات نادرة وحاول سرقة أحجار كريمة من معرض عمارة الحرمين

أخبار محلية
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