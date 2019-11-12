مصادر: الهلال يرفع لـ”فيفا” قائمته الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية

أفادت مصادر أن نادي الهلال رفع للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قائمة أولية للمشاركة في كأس العالم للأندية لعام 2019، المقررة في ديسمبر المقبل، وضمت القائمة 30 لاعباً.
وكان “فيفا” طلب من الهلال وأوراوا الياباني عقب تأهلهما للدور النهائي من دوري أبطال آسيا للأندية، إرسال قائمة أولية لتدقيقها مبكراً، في حال فاز أحدهما باللقب القاري، على أن تُقلص القائمة لـ23 لاعباً.
وبحسب مصادر “الرياضية” فإن القائمة التي قدمها الهلال ضمت كلاً من البرازيلي كارلوس إداوردو، والسوري عمر خربين، والكولمبي جسوتافو كويلار، الذين لم يُضموا للقائمة المشاركة حاليا في دوري أبطال آسيا.
يذكر أن الهلال كسب مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني يوم السبت الماضي بنتيجة هدف دون مقابل، وستجرى مباراة الذهاب باليابان يوم 24 نوفمبر الجاري.