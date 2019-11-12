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أخبار محلية > “الطيران المدني”: السوق لا تحتاج شركات جديدة.. ونعمل على تطوير البنية التحتية للمطارات
12/11/2019   1:43 م

“الطيران المدني”: السوق لا تحتاج شركات جديدة.. ونعمل على تطوير البنية التحتية للمطارات

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كشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن عدداً من شركات الطيران المحلية والخارجية قدمت طلبات للحصول على تراخيص، مضيفةً أنها تدرس تلك الطلبات.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة إبراهيم الروساء أن السوق لا تحتاج في الوقت الحالي إلى شركات طيران جديدة، مؤكداً أن زيادة عدد تلك الشركات سيؤدي إلى إغراق السوق؛ ما يسبب خسائر اقتصادية لقطاع الطيران.

وأبان الروساء وفقا لـ”الاقتصادية”، أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية في المطارات واستحداث مطارات جديدة، مشيرا إلى مشروع تطوير مطار الباحة، ومشروع إنشاء مطار القنفذة الجديد، وإنشاء مطار الملك عبدالله الجديد في جازان.

وأكد أن الهيئة تحرص على تطوير صناعة الطيران، حيث أبرمت مع شركات القطاع الخاص عقودا استثمارية لتشغيل وإدارة المطارات، مثل مطار المدينة المنورة، وإسناد تشغيل مطاري الرياض والدمام إلى شركات القطاع الخاص.

“الطيران المدني”: السوق لا تحتاج شركات جديدة.. ونعمل على تطوير البنية التحتية للمطارات

أخبار محلية
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