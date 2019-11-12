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أخبار محلية > إطلاق تعاون لإنشاء تجمعات للصناعات العسكرية في “مدن”
12/11/2019   1:41 م

إطلاق تعاون لإنشاء تجمعات للصناعات العسكرية في “مدن”

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أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” تعاوناً استراتيجياً مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لإنشاء تجمعات خاصة في المدن الصناعية للقطاعات العسكرية.

ويأتي هذا التعاون دعمًا لتوجه المملكة من خلال رؤية 2030 بتوطين 50% من الإنفاق العسكري، ورفع مساهمة الصناعات العسكرية في إجمالي النااتج المحلي، ولتوفير فرص عمل للشباب السعودي وزيادة مساهمته في المحتوى المحلي بالصناعات العسكرية المختلفة.

ويهدف لتوجيه المستثمرين المرخصين في المجالات الصناعية العسكرية إلى المدن الصناعية التابعة لمدن، وخلق تجمعات صناعية بالقطاعات العسكرية المستهدفة، وتقديم خيارات للمستثمر لدعم قيام المشروع وضمان توسعته واستدامته. وفق “أخبار 24”.

إطلاق تعاون لإنشاء تجمعات للصناعات العسكرية في “مدن”

أخبار محلية
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