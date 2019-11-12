نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > جامعة الأمير سطام توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع جامعة الفيصل
12/11/2019   8:28 ص

جامعة الأمير سطام توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع جامعة الفيصل

+ = -
1171

وقع معالي مدير جامعة الأمير سطام ​الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد، ومعالي مدير جامعة الفيصل الأستاذ الدكتور محمد بن سالم آل هيازع، صباح يوم الاثنين  14/3/1441هـ الموافق 11/11/2019م  اتفاقية شراكه وتعاون استراتيجية مع جامعه الفيصل، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية 2019م، والمقام في فندق هيلتون الرياض بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود وكيلة جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتطوير، وعميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور مبارك بن عبيد الحربي.

تهدف الاتفاقية إلى استثمار مشترك بين الجامعتين للإمكانات  البشرية لخدمة توطين التعليم الطبي الصحي، والإداري الصحي، ويشمل ذلك التعليم التنفيذي وتدريب القادة والتعليم الإلكتروني  وبرامج  التمريض  التخصصية،  وكافة البرامج وتطوير  القوى العاملة الصحية لمرحلة ما بعد البكالوريوس.

ومن جانبه أكد الدكتور مبارك  بن عبيد الحربي أن هذه الاتفاقية  تأتي في إطار  التعاون الاستراتيجي والإسهام الفاعل في توطين برامج نوعية وتسويقها معًا للمستفيدين منها في القطاع العام والخاص بالتعليم الطبي والصحي، والتعاون في العديد من المجالات البحثية والتدريبية والدراسات ، والبرامج الأكاديمية.

جامعة الأمير سطام توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع جامعة الفيصل

أخبار الخرج, تعليم الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885073244.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.