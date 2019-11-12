جامعة الأمير سطام توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع جامعة الفيصل

وقع معالي مدير جامعة الأمير سطام الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد، ومعالي مدير جامعة الفيصل الأستاذ الدكتور محمد بن سالم آل هيازع، صباح يوم الاثنين 14/3/1441هـ الموافق 11/11/2019م اتفاقية شراكه وتعاون استراتيجية مع جامعه الفيصل، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية 2019م، والمقام في فندق هيلتون الرياض بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود وكيلة جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتطوير، وعميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور مبارك بن عبيد الحربي.
تهدف الاتفاقية إلى استثمار مشترك بين الجامعتين للإمكانات البشرية لخدمة توطين التعليم الطبي الصحي، والإداري الصحي، ويشمل ذلك التعليم التنفيذي وتدريب القادة والتعليم الإلكتروني وبرامج التمريض التخصصية، وكافة البرامج وتطوير القوى العاملة الصحية لمرحلة ما بعد البكالوريوس.
ومن جانبه أكد الدكتور مبارك بن عبيد الحربي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي والإسهام الفاعل في توطين برامج نوعية وتسويقها معًا للمستفيدين منها في القطاع العام والخاص بالتعليم الطبي والصحي، والتعاون في العديد من المجالات البحثية والتدريبية والدراسات ، والبرامج الأكاديمية.