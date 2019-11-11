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11/11/2019   9:55 م

“السياحة”: استخراج تراخيص الأنشطة السياحية يستغرق دقيقتين فقط

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أوضحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن خدمة استخراج الرخص الفورية للأنشطة السياحية تستغرق 120 ثانية فقط من خلال منصتها الإلكترونية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة؛ أمس بالرياض، لتعريف المستثمرين في القطاع السياحي بمنصتها الإلكترونية لترخيص الأنشطة السياحية في المملكة.

وستتاح الرخص قريباً عبر موقع الهيئة، بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات الترخيص واختصار الوقت المستغرق للحصول على خدمات التراخيص من خلال بوابة إلكترونية موحدة.

وتغطي الخدمات المتاحة بتلك المنصة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها ونشاط تنظيم الرحلات السياحية إلى جانب نشاط وكالات السفر والسياحة، وذلك بهدف تمكين المستثمرين في القطاع السياحي من إنهاء جميع إجراءات الترخيص لأنشطتهم إلكترونياً دون زيارة فروع الهيئة.وفق “أخبار 24”.

“السياحة”: استخراج تراخيص الأنشطة السياحية يستغرق دقيقتين فقط

أخبار المناطق
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