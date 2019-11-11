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أخبار محلية > وزارة التعليم تحقق الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي في مهرجان الطفل العربي بالأردن
11/11/2019   9:55 م

وزارة التعليم تحقق الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي في مهرجان الطفل العربي بالأردن

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حقق وفد المملكة العربية السعودية المشارك في مهرجان مسرح الطفل العربي المقام بالأردن، الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل أول في الأطفال وحققها الطالب أحمد محمد قستي.

وأشادت لجنة التحكيم للمهرجان بمهندس الصوت التقني الطالب سعد القرني، كما وأشادت اللجنة بأفضل أداء جماعي لطلاب العرض السعودي (التحدي).

وقال رئيس الوفد السعودي الدكتور بندر العسيري مشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم بأن المهرجان شهد تقديم عروض مسرحية كبيرة، تنافست فيه المملكة مع سبع دول عربية هي الأردن، العراق، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، لبنان، مؤكداً بأن هذا الإنجاز الوطني يقف خلفه دعم كبير وتوجيه مستمر من معالي وزير التعليم والقيادة التعليمية بوزارة التعليم. حسب “أخبار 24”.

يذكر أن العرض الفائز هو عرض مسرحية “التحدي” من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وشارك فيه الدكتور أنور أبو عباة، والمخرج عبدالهادي القرني، ومساعد المخرج الأستاذ صلاح الشهري، ومرافق الطلاب الأستاذ هادي القحطاني، والممثلون الطالب أحمد قستي، والطالب سلطان إسماعيل، والطالب سعد السدحان، والطالب بدر الشبيب، والطالب محمد المنديل، والطالب عبدالعزيز العريني، والطالب سعد القرني في هندسة الصوت.

وزارة التعليم تحقق الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي في مهرجان الطفل العربي بالأردن

أخبار محلية
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