أعلنت وزارة الحج والعمرة عن صدور أكثر من مليون تأشيرة عمرة، وقدوم أكثر من 800 ألف معتمر إلى المملكة، وذلك حتى نهاية يوم 12 ربيع الأول 1440.
وأوضحت الوزارة أن عدد المعتمرين المتواجدين حالياً داخل المملكة بلغ حوالي 8.30 ألف معتمر.
وأشارت الوزارة إلى أن دخول المعتمرين تنوع بين المنافذ الجوية التي وصل عبرها حوالي 800 ألف معتمر، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية أكثر من 30 ألف معتمر، في حين وصل 3 معتمرين عبر المنافذ البحرية.
وسجلت الإحصائيات مغادرة أكثر من 500 ألف معتمر بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.
وفق “أخبار 24”.