باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في فيديو اعتراض شخص بمركبته لأحد متسابقي رالي العلا نيوم واستيقافه، وتَرَجُله إليه من مركبته مشهراً سلاحاً نارياً كان بحوزته في وجه المتسابق.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن النيابة أمرت بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة، وتوقيف المتهم المذكور على ذمة القضية، وجارٍ استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة العقابية ذات العلاقة.
وشدد المصدر على أنَّ النيابة العامة ماضية في متابعة كل ما من شأنه المساس بأمن وسَكِينة المجتمع والأفراد وطُمأنينتهم تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وفق “أخبار 24”.