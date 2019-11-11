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أخبار محلية > بعد مناشدة والدتهم… إيقاف مواطن عنف أبناءه في عسير وإحالته إلى النيابة العامة
11/11/2019   5:54 م

بعد مناشدة والدتهم… إيقاف مواطن عنف أبناءه في عسير وإحالته إلى النيابة العامة

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باشرت وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة عسير بالتنسيق مع الجهات الأمنية، اليوم الإثنين، حالة المواطنة التي اشتكت من تعرض بناتها وأولادها للتعنيف، وذلك تفاعلاً مع مقطع فيديو بثته والدتهم تشتكي من تعرض بناتها للتعنيف.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه جرى تسليم البنات إلى عمِّهن بناء على رغبتهن الخطية، بعد أخذ الضمانات اللازمة بالمحافظة عليهن ومواصلة تعليمهن، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة.وفق “أخبار 24”.

وكانت والدة الأبناء، وهي مطلقة وتقيم في الشرقية، قد ناشدت في مقاطع فيديو إنقاذ أبنائها، مبينة أن طليقها يقوم بتعنيف أبنائها باستمرار، وقَتل ابنها قبل عدة سنوات ولم يُعاقب.

بعد مناشدة والدتهم… إيقاف مواطن عنف أبناءه في عسير وإحالته إلى النيابة العامة

أخبار محلية
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