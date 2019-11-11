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أخبار محلية > بهدف مكافحة التستر.. آلية جديدة لتنظيم قطاع النقل الخاص ‏للشاحنات
11/11/2019   5:53 م

بهدف مكافحة التستر.. آلية جديدة لتنظيم قطاع النقل الخاص ‏للشاحنات

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أعلن قطاع النقل البري التابع للهيئة العامة للنقل، عن آلية جديدة لتنظيم قطاع النقل الخاص ‏للشاحنات، بهدف مكافحة التستر، سيتم إقرارها في ديسمبر المقبل.‏

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البري، ‏المهندس فواز السهلي، أن الآلية الجديدة تتضمن الحدين الأعلى ‏والأدنى لعدد الشاحنات، بحيث لا تتجاوز 9 شاحنات كحد أقصى ‏للحصول على الترخيص.‏

وأشار، خلال ورشة عمل “تنظيم النقل الخاص للشاحنات بالمملكة”، التي عُقدت بغرفة الشرقية، إلى أن الهيئة تعتمد في إصدار التراخيص ‏على إثبات “الحاجة”، وأن الشركات التي تمتلك أكثر من 9 ‏شاحنات ملزمة بإصدار ترخيص “نقل عام”.‏وفق “أخبار 24”.

من جانبه كشف مدير عام الإدارة العامة لنقل البضائع بالهيئة‏، المهندس إبراهيم المديهيم، أن هناك نحو 1.2 مليون شاحنة نقل ‏عام وخاص بالمملكة، 60% منها ملك القطاع الخاص.‏‎

بهدف مكافحة التستر.. آلية جديدة لتنظيم قطاع النقل الخاص ‏للشاحنات

أخبار محلية
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