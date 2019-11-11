نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التجارة” تكافئ مواطناً بـ90 ألف ريال لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري
11/11/2019   5:53 م

“التجارة” تكافئ مواطناً بـ90 ألف ريال لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري

+ = -
859

كافأت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً بمبلغ 90 ألف ريال، تمثل 30٪ من مقدار الغرامة الصادرة بحكم قضائي، وذلك لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري أدين بها مواطن ووافدَان من جنسية لبنانية زاولوا نشاط التجارة في تجهيز الحفلات والمناسبات بالرياض.

وكان المواطن قد اشتبه في نظامية عمل المنشأة المخالفة، وقام بدوره بالإبلاغ عنها بالاتصال بمركز بلاغات الوزارة على الرقم (1900)، لتقوم الوزارة بمباشرة البلاغ والتحقق منه بشكل فوري، وتم ثبوت جريمة التستر التجاري، ومن ثم إحالة القضية للنيابة العامة، والتي بدورها أحالتها إلى القضاء وصدر فيها حكم قضائي.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن كذلك إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري، وإبعاد الوافدين عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل. وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تكافئ مواطناً بـ90 ألف ريال لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885073158.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.