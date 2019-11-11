قامت إدارة التطهير والسجاد، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتبديل ١٢٠٠سجادة في صحن المطاف بالحرم المكي.
وأوضح مدير إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام جابر ودعاني أن عملية تغيير السجاد بالمسجد الحرام وساحاته وسطحه تتم بشكل دوري وفق جدولة زمنية موضوعة مسبقاً.
وأوضح أنه جرى تغيير ١٢٠٠سجادة بصحن المطاف، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، بمتابعة نظافة السجاد أولاً بأول وتطهيره وتعطيره وصيانة أو استبدال ما يتلف منه.
وفق “اخبار 24”.