رجل يقتُل طليقته خنقاً في العاصمة المقدسة ويسلم نفسه للشرطة

تلقت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة بلاغاً عن حادِثة قَتل سيدة خنقاً حتى الموت، وذلك على يد طليقها صباح اليوم (الإثنين).
وأوضحت مصادر أن الزوج قام بقتل طليقته داخل شقتها السكنية في حي العزيزية بمكة، وباشرت الجهات الأمنية البلاغ، الذي رفعه القاتل بعد ارتكابه الجريمة.
وذكرت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أنه عُثر على القاتل أمام مقر سكن طليقته المقتولة، حيث قام بتسليم نفسه.
وأضافت أنه تم طلب فرقة من الهلال الأحمر إذ تأكدت وفاة السيدة، مشيرةً إلى أنه تم التحفظ على الجاني تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق.