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أخبار محلية > تدشين مشروع “بوابة الدرعية” في احتفال غير مسبوق ‏‏19 نوفمبر
11/11/2019   5:50 م

تدشين مشروع “بوابة الدرعية” في احتفال غير مسبوق ‏‏19 نوفمبر

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تنطلق فعاليات الاحتفال الرسمي بتدشين مشروع “بوابة ‏الدرعية” في 19 نوفمبر الجاري، والذي يهدف لتحويل ‏الدرعية إلى وجهة سياحية عالمية تركّز على الثقافة والتراث‎.‎

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري ‏أنزيريلو، أن الاحتفال سيكون فريدًا من نوعه وغير مسبوق، ‏معربًا عن فخره بقيادة فريق عمل من الطراز العالمي في تطوير ‏هذا الموقع التاريخي.‏

ويعتبر مشروع الدرعية الذي يمتد على مساحة سبعة كيلومترات ‏مربعة، واحداً من الوجهات الثقافية والاجتماعية ذات الطابعٍ ‏التراثي والثقافي، إذ يضم مجموعة متنوعة من المتاحف ‏والمعارض، إضافة إلى تشكيلة من التجارب الثقافية والتعليمية، ‏ومضمار سباق للفورمولا- إي، ومساحات تتسع لـ15000 مقعد‎.‎وفق “أخبار 24”.

تدشين مشروع “بوابة الدرعية” في احتفال غير مسبوق ‏‏19 نوفمبر

أخبار محلية
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