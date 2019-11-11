تدشين مشروع “بوابة الدرعية” في احتفال غير مسبوق ‏‏19 نوفمبر

تنطلق فعاليات الاحتفال الرسمي بتدشين مشروع “بوابة الدرعية” في 19 نوفمبر الجاري، والذي يهدف لتحويل الدرعية إلى وجهة سياحية عالمية تركّز على الثقافة والتراث.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري أنزيريلو، أن الاحتفال سيكون فريدًا من نوعه وغير مسبوق، معربًا عن فخره بقيادة فريق عمل من الطراز العالمي في تطوير هذا الموقع التاريخي.
ويعتبر مشروع الدرعية الذي يمتد على مساحة سبعة كيلومترات مربعة، واحداً من الوجهات الثقافية والاجتماعية ذات الطابعٍ التراثي والثقافي، إذ يضم مجموعة متنوعة من المتاحف والمعارض، إضافة إلى تشكيلة من التجارب الثقافية والتعليمية، ومضمار سباق للفورمولا- إي، ومساحات تتسع لـ15000 مقعد.وفق “أخبار 24”.