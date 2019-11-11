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اخبار رياضية > مصادر: انتهاء قضية حمدالله وموظفة أمن المطار بتنازل الطرفين
11/11/2019   5:50 م

مصادر: انتهاء قضية حمدالله وموظفة أمن المطار بتنازل الطرفين

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كشفت مصادر أن محترف نادي النصر عبد الرزاق حمدالله تنازل عن قضيته في المشادة التي وقعت مع موظفة أمن بمطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

وأوضحت المصادر بحسب صحيفة “الرياضية” أن محامي اللاعب صدّق تنازل اللاعب في النيابة العامة، إضافة إلى تنازل موظفة الأمن عن حقها، وبذلك تغلَق القضية بتنازل الطرفين.

يُذكر أن اللاعب حمدالله تبادل الاتهامات مع إحدى موظفات التفتيش، وذلك بعد مرور زوجته الحامل تحت جهاز التفتيش الآلي، وتحولت القضية للشرطة وصولاً إلى النيابة العامة، وغادر بعد الوصول إلى حل ودي للقضية.

مصادر: انتهاء قضية حمدالله وموظفة أمن المطار بتنازل الطرفين

اخبار رياضية
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